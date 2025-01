Sabato pomeriggio dedicato alla Memoria

Il gruppo di lettura di Montecosaro organizza un importante momento di riflessione sulla Giornata della Memoria. "Per non dimenticare" è il titolo dell’iniziativa che si terrà sabato, alle 18, da "Karta Bookbar" in via Bologna 2. Per l’occasione, sono previsti gli interventi del professor Reano Malaisi, già sindaco di Montecosaro, e della professoressa Federica Pantanetti. "Ringrazio il gruppo di lettura di Montecosaro – dice il vicesindaco Stefania Lufrano – per l’impegno che mette nell’organizzare momenti di riflessioni su tematiche molto importanti come la Giornata di Memoria. La cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro. Come comunità siamo tenuti a tenere viva la memoria di quei tragici eventi". Il gruppo di lettura si riunisce una volta al mese, sempre da Karta Bookbar per confrontarsi sui libri. Un altro incontro si terrà l’11 febbraio, e si parlerà del romanzo "Cacao" di Jorge Amado.