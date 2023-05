Sabato pomeriggio parcheggi ’di cintura’ gratuiti

"I parcheggi di cintura di Tolentino, ovvero Foro Boario, Matteotti e Filzi, diventeranno gratuiti il sabato pomeriggio". A dare conferma è il sindaco Mauro Sclavi, per incentivare il passeggio e lo shopping del fine settimana in città. È tra le novità del nuovo piano sosta, "che abbiamo cercato di concertare per quanto possibile con residenti e commercianti", aveva anticipato il primo cittadino al consiglio comunale di fine aprile. Un lavoro fatto ovviamente con l’Assm, che gestisce il servizio. Tra le modifiche, poi, l’estensione della mezz’ora gratuita a tutta la zona rossa adeguando però lievemente la tariffa. Viene rivisto il sistema di sanzioni, con una maggiore "tolleranza" nel caso di biglietto scaduto entro l’ora di sosta (sanzione di 6 euro invece che di 20 euro).

"Inoltre in piazza Madama, via Oberdan, via Flaminia e Foro Boario – aggiunge il sindaco – aumentano i posti gratuiti per i residenti". Questi e altri aspetti entreranno in vigore non appena ci sarà l’ufficialità da parte dell’amministrazione comunale. Intanto, da oltre un mese, in piazza della Libertà è stata istituita la sosta regolamentata con disco orario negli appositi 14 stalli, per la durata di sessanta minuti. Per cercare di tamponare la diminuzione dovuta all’avvio dei vari lavori post-sisma (38 cantieri apriranno nell’arco di un mese), sono stati realizzati 14 posteggi in piazza su due file da sette, di lato a palazzo Sangallo. Tranne negli orari di svolgimento del mercato settimanale (martedì dalle 7 alle 14), quando è vietata la sosta ed è disposta la rimozione forzata dei veicoli su tutta la piazza. Il centro storico ormai è un cantiere aperto. Quindi è stato necessario prendere atto dell’evoluzione della ricostruzione post-sisma: negli ultimi anni gli stalli si sono considerevolmente ridotti per i cantieri in corso.

In vigore da un po’ anche l’abbonamento annuo gratuito per i residenti del centro storico e delle vie Murat, Filzi, XXX Giugno e viale dei Cappuccini che non hanno un garage. L’importo del beneficio economico è pari a 65 euro e verrà attribuito formalmente a favore del cittadino, ma corrisposto direttamente dal Comune all’Assm.