Sabato sera si celebra il dialetto. Sul palco la commedia "La vaùlle"

Sabato, alle 21.15, al teatro Giuseppe Verdi di Pollenza arriva la commedia "La vaùlle", di Gabriele Mancini, da un’idea di Maria Calcinari. Sul palco "La Nuova" Compagnia teatrale aps di Belmonte Piceno.

"È la storia di una famiglia contadina degli anni ‘60 – spiega Mancini, nella doppia veste di autore e attore – nella quale la prima figlia Diliana viene chiesta in sposa da un uomo benestante molto più vecchio di lei e non particolarmente brillante. I genitori dell’uomo, lui notaio, lei maestra, non sono molto felici di questo matrimonio per via delle differenze sociali e di età; la famiglia di lei invece, in difficoltà nel riempire il famoso "baule" che la sposa deve portare in dote come corredo, si inventerà una macchinosa e divertente trovata pur di mandare in porto il matrimonio".

Lo spettacolo fa parte della rassegna "Celebriamo il dialetto 2025". Ingresso cinque euro. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 335-6080462.