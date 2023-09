"Sabatucci, pasticcio del Comune"

"Lottizzazione Sabatucci, l’amministrazione da arbitro si fa giocatore e danneggia la sua stessa squadra". L’ex sindaco Tommaso Corvatta contesta le valutazioni date dal Comune agli espropri dei terreni. "Questa vicenda – afferma – non trova pace nemmeno alle sue battute finali, in cui il consorzio dei proprietari, che hanno ancora l’interesse e la forza di edificare, procede all’acquisizione anche delle particelle di chi non ce la fa o non ha più interesse. La lottizzazione è ferma dal 2020 e il Comune, chiamato a operare l’esproprio come previsto dalla legge per conto del consorzio lottizzante, fornisce una valutazione smaccatamente favorevole al consorzio e inverosimilmente bassa, di circa 30 euro al mq quando quella applicata dallo stesso Comune per l’Imu e sugli stessi terreni è di circa 64 euro. Questo ha condotto a un contenzioso legale da parte di chi vende che si trascina da anni. L’ennesimo pasticcio e dimostrazione di incapacità".