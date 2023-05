Sabbatini sul nuovo sito per il turismo: "Servono maggiori strutture"

"Per un maggiore turismo servono maggiori strutture". Lo dice Angelica Sabbatini, consigliere di Centrodestra Unito, a seguito della conferenza di presentazione del nuovo sito turistico organizzata dall’amministrazione di Porto Recanati. "Abbiamo ascoltato i numeri del movimento turistico e il sindaco Andrea Michelini dichiara dati record con percentuali a due cifre. Mette a confronto il 2019 con 475mila presenze e il 2022 con 484mila, ovvero un +2%. La Regione segna un +9,39% tra il 2019 e il 2022, quindi Porto Recanati non ha segnato nessun record. Il capogruppo di maggioranza Francesco Quercetti parla dell’obiettivo di arrivare a un milione di presenze, probabilmente non sa che oltre il 50% delle presenze attuali sono fornite dai camping e villaggi. Per raggiungere il suo obiettivo dovrebbe avviare una politica urbanistica diversa, dovrebbe ‘cementificare’. Ne ha parlato con Upp? Viste le condizioni in cui versa la città e tutte le problematiche negli ultimi giorni, sarebbe stato meglio che assessori e consiglieri si fossero occupati con più attenzione delle loro deleghe".