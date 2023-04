Sabbatini sul T-red: "Noi subito contrari, sanzioni troppo alte"

Angelica Sabbatini, esponente di minoranza per il gruppo Centrodestra Unito, torna a parlare dell’ultimo Consiglio comunale di Porto Recanati, nel quale si è votato il Dup (Documento unico di programmazione) 2023-2025. "Non capiamo perché non sia stato possibile votare il bilancio di previsione – scrive la Sabbatini in una nota stampa –. L’assessore al bilancio Loredana Zoppi ha detto che prevede 995mila euro dalle sanzioni al codice della strada e la previsione è fatta in considerazione delle multe per l’entrata in funzione dell’impianto t-red sulla Statale. Solo la ztl aveva dato la possibilità di tali somme e in quell’occasione fu proprio la Zoppi e il gruppo Upp a muovere l’accusa di voler fare cassa. Noi abbiamo manifestato da subito la contrarietà al t-red: la sanzione è molto elevata e ha impedito il velox al Bivio Regina. L’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, è ritornato a parlare di passaggio pedonale illuminato per quel tratto molto pericoloso senza considerare che è perfettamente inutile se si attraversa di giorno".