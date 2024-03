Sacchi e paraurti tra la vegetazione

Grossi sacchi di rifiuti sulle sponde del fiume Chienti, spunta anche un paraurti di una macchina a due passi dal fiume. Ennesima segnalazione di sporcizia abbandonata tra la vegetazione a Santa Maria Apparente, nelle vicinanze della lapide che ricorda il sacrificio del soldato polacco.

È quanto ha segnalato alla polizia provinciale Angelo Marinelli, referente locale dell’associazione Cst (Caccia-Sviluppo-Territorio), che si occupa tra le altre cose anche di tutelare l’ambiente nelle zone rurali della città. Ieri l’ennesimo giro di perlustrazione da parte dei volontari dell’associazione Cst, che ha portato alla scoperta di una serie di rifiuti abbandonati tra il verde, quasi dentro il fiume Chienti, in certi casi ricoperti dal fogliame caduto a terra nei giorni scorsi a causa del vento. Di recente in via San Costantino, sempre nel quartiere di Santa Maria Apparente, era stata segnalata la presenza di vecchi apparecchi elettronici.