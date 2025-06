Sacchi lasciati al cimitero: "Rispettate le regole"

Non sono passati inosservati quei sacchi bianchi nel cimitero sistemati nel muraglione esterno dove ci sono le sepolture a terra. Questo fatto ha destato la perplessità di alcuni cittadini che hanno chiamato in redazione chiedendo se tale comportamento dopo le esumazioni sia corretto, igienico e dignitoso. "L’operazione di recupero e smaltimento dei resti non mortali – spiega l’assessore Andrea Marchiori che, tra le deleghe, ha quella dei servizi cimiteriali – viene eseguita nel rispetto delle precauzione igienico sanitarie ed anche del decoro cimiteriale. In questo caso, in occasione della rotazione del campo, i residui lignei delle casse sono stati sistemati negli appositi sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti speciali. Sono sacchi nuovi che non consentono dispersioni e vengono poi raccolti dal Cosmari con il container sistemato lungo il muraglione esterno ai campi. Su ogni sacco è indicato il contenuto ed il codice del rifiuto in modo da essere poi smaltito correttamente".

L’assessore plaude il servizio. "Gli operatori cimiteriali – aggiunge Marchiori – hanno sistemato in modo ordinato i sacchi nel versante del cimitero che non interferisce con le persone che fanno visita ai cari, con posizionamento anche del nastro di contenimento della polizia locale. Nei prossimi giorni si completerà l’operazione di raccolta e smaltimento. Esprimo una nota di merito al personale che sta gestendo l’operazione in maniera corretta e rispettosa".