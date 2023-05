Sacchi: "Ricadute molto positive per tutta la città"

Il festival Macerata Racconta ha animato il centro cittadino e portato gente. "Il festival – ha detto l’assessore Riccardo Sacchi – è stato in grado di generare incoming e positive ricadute economiche e di immagine a beneficio della città". È stata una settimana che ha calamitato l’interesse di chi ama i libri, di gente curiosa che ha riempito teatro e le sale dove si sono tenuti gli incontri, che ha seguito con attenzione gli appuntamenti, ha posto domande, ha acquistato i libri e ha fatto la fila per farli autografare. È un successo di squadra quello centrato da Macerata Racconta in cui diverse figure hanno lavorato per la riuscita della manifestazione. Una colonna portante è la giornalista e scrittrice Loredana Lipperini, voce molto amata di Fahrenheit du Radio3, che ha così commentato. "Sono rari i momenti in cui i festival letterari si trasformano in occasione di incontro e confronto, di intelligenza collettiva, di scambio proficuo di idee e speranze. In questa edizione di Macerata Racconta – conclude Lipperini – è accaduto proprio questo, grazie all’associazione Contesto e alle bellissime persone che ci hanno accolto e ascoltato. Grazie!".