Sacchi traccia il bilancio del 2024: "Grandi numeri per festival ed eventi"

Iniziative con presenze record, finanziamenti per la valorizzazione turistica e la promozione del territorio, attenzione agli impianti e alle associazioni sportive. È il bilancio 2024 dell’assessore al Turismo, ai Grandi Eventi, allo Sport e alla Comunicazione Riccardo Sacchi. "L’incessante lavoro degli ultimi anni sulla varietà e sulla qualità dei festival, degli eventi musicali e culturali, delle iniziative sportive e convegnistiche, ha fatto tornare Macerata un punto di riferimento nel radar dell’intrattenimento a livello regionale e non solo – spiega Sacchi –. Un’evidente testimonianza sono i numeri che ci confermano come siamo stati in grado di "guardare fuori" senza dimenticare l’importanza e il valore del mondo associativo cittadino, che è costantemente coinvolto, e con un occhio ben attento al prudente utilizzo delle risorse".

Per quanto riguarda il fronte sportivo, nel 2024, è stato avviato l’iter per l’affidamento della gestione della pista di pattinaggio di Collevario, della bocciofila XXIV Maggio e del campo di calcetto di via dei Velini; sono stati effettuati gli interventi di manutenzione del campo di calcio di Piediripa; il relamping dell’impianto da baseball di via Cioci; affidato il servizio custodia e apertura del palasport Fontescodella per la stagione 2024/25; concluso l’accordo tra la Cluentina Calcio, Apm e Comune per la perdita idrica dell’impianto sportivo di Collevario. Sono state svolte, poi, le attività relative alla riattivazione del servizio apertura, chiusura e custodia dello stadio Helvia Recina e quelle di riqualificazione del campo sportivo di via Pavese mediante l’acquisto di attrezzature sportive, oltre agli interventi di riqualificazione di alcuni spazi del Palavirtus per circa 250mila euro.

Sul fronte dei finanziamenti relativi alla valorizzazione turistica, l’assessorato ha ottenuto 45mila euro per il progetto MCity grazie alla partecipazione al bando per "Servizi digitali integrati" che prevede l’implementazione del nuovo portale turistico e il Comune si è aggiudicato anche 75mila euro per il progetto su Giuseppe Tucci. Parlando, infine, degli eventi, non sono mancati appuntamenti entrati nel dna della città, come Musicultura, le 11 serate di Sferisterio live, il Festival del folklore, Macerata racconta, Artemigrante e Overtime.