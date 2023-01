"Sacrificati merito e competenza"

Anche il coordinamento provinciale del Partito Socialista Italiano si schiera contro il nuovo Governo in merito alla decisione di sollevare Giovanni Legnini dall’incarico di commissario per la ricostruzione. Così la nota stampa firmata da Giulio Borroni, Nando Ferretti, Giorgio Menchi e Roberto Vezzoso: "Appresa la pessima notizia che il governo nazionale ha nominato il senatore di FdI, Guido Castelli, come nuovo commissario per la ricostruzione del centro Italia, esprimiamo forte dissenso verso tale provvedimento. Priva il nostro disastrato territorio dell’apporto decisivo e della profonda competenza di Giovanni Legnini. Ebbene, con l’arroganza e l’ottusità del potere, questo maldestro governo nazionale di destra ha codificato come la cultura della competenza e della meritocrazia, tanto sbandierata nella campagna elettorale, sia stata sacrificata a bieche logiche di partito, a tutto danno delle popolazioni terremotate". Andrea Scoppa