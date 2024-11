Sacro Cuore, appuntamento con la messa cantata

Oggi, per festeggiare la ricorrenza di Tutti i Santi, nella chiesa del Sacro Cuore di Tolentino (detta chiesa dei "sacconi"), nel centro storico, alle 16.30 sarà proposta la messa cantata con la partecipazione del Coro Trìtono, diretto dal maestro Andrea Ferranti. Per l’occasione, si esibirà anche il tenore solista maestro Alessandro Pucci. La grande Messa da Requiem in programma domani, alle 16.15, sarà invece presentata in canto gregoriano, alla presenza del tenore gregorianista solista, Francesco Mazzeo (foto).

La venerazione dei Santi della chiesa dei "sacconi" è affettuosamente affidata ai gruppi familiari che ogni domenica convergono a Tolentino, provenienti da diverse parti della regione, persino da Pesaro e da Senigallia, che si recano ogni domenica nel centro storico. Fiore all’occhiello, soprattutto per le celebrazioni che radunano i fedeli da diverse province, è proprio la musica sacra. Importante, nell’organizzazione, è l’impegno del priore della confraternita dei sacconi, il maestro Andrea Carradori.