"Sagra de li calamà a Civitanova: torna a Cristo Re"

Al via la nona edizione della ‘Sagra de li calamà’. Da stasera fino a domenica il piazzale di Cristo Re accoglie l’iniziativa organizzata dall’Associazione Don Eliseo Scorolli Aps in collaborazione con l’Unità pastorale San Pietro-Cristo Re e il patrocinio del Comune di Civitanova. Il ricavato della ‘Sagra’ sarà a sostentamento del ‘Catecumenion’, la struttura di via Carnia fatte erigere della Comunità neocatecumenale e inaugurata lo scorso dicembre. Come da locale tradizione, il menù sarà a base di pesce, con particolare attenzione alla frittura: ecco dunque calamari fritti, spiedini arrosto, anguria, birra, vino e un menù per bambini con patatine e dolce. Specialità che saranno servite nelle quattro serate, dove non mancheranno dei piccoli intrattenimenti, in un appuntamento che si ripete di anno in anno, facendo registrare la presenza di numerose famiglie civitanovesi. Numerosi anche gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione. L’apertura degli stand gastronomici é fissata per le 19.