Sagra del gambero, Fiera di mezza estate e Rievocazione storica a Pioraco: Arte e Gusto

Oggi e domani viale della Vittoria, a Pioraco, diventa la via dello street food con ’Arte e Gusto’. Mentre da lunedì a mercoledì torna la tradizionale Sagra del gambero, che quest’anno avrà una location tutta rinnovata, grazie ai lavori appena terminati della nuova piazza intitolata ad Isabella d’Este, antistante i giardini pubblici. La Fiera di mezza estate è in programma, invece, mercoledì. Dopodomani al chiostro francescano ci sarà la rievocazione storica della filiera medievale del libro; un appuntamento gratuito che permetterà di conoscere le origini dal foglio di carta alla rilegatura del libro. Lunedì spazio anche per il consueto mercatino dell’antiquariato, che colorerà le vie del paese fino alla mezzanotte. Per i ragazzi appuntamento allo Chalet degli artisti con dj Stefanino, mentre per i più piccoli giostre degli Amici della Super. "D’obbligo, dopo la visita del paese, la foto ricordo sulla passerella del bacio", ricorda infine il sindaco Cicconi.