Sagra del maialino alla brace a Treia: Musica, Tradizioni e Stand Gastronomico

A Camporota di Treia si rinnovano le tradizioni, con la 35esima edizione della Sagra del maialino alla brace e festa di San Vincenzo. Fino a domenica i numerosi volontari del circolo Acli Pro Camporota, coadiuvati dagli amici del comitato parrocchiale di Santa Maria in Selva, accoglieranno gli ospiti. Domenica si festeggerà San Vincenzo, protettore delle campagne: alle 11 la messa e poi la benedizione della campagna e dei mezzi agricoli. Per quanto riguarda il programma civile, oggi alle 21 torneo di di Scala 40, e alle 21.30 si potrà ballare con Roberto Carpineti. Domani alle 14.30 gara di bocce a terna, a campo libero; alle 21.30 si balla con l’Orchestra Paradise di Mosetti e Pasquini. Domenica, alle 8 si radunano i cavalieri che partecipano alla Cavalcata delle Due Valli. Alle 17 divertimento per tutti con gli stornellatori del gruppo La Martinicchia. Alle 21 tanta bella musica con gli "Spaghetti a Detroit". Lo stand gastronomico funzionerà tutte le sere a cena, e domenica anche a pranzo. Il maialino alla brace sarà disponibile sabato sera e domenica a pranzo e a cena.