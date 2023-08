Sagra della Polenta a Recanati: al via questo fine settimana

Al via in questo fine settimana a Montefiore, frazione di Recanati a confine con Montefano, la 32esima Sagra della Polenta che terminerà domenica 3 settembre in occasione della festa parrocchiale della Madonna del Buon Consiglio. "Oltre alla beneficenza – ricorda il parroco don Iagnesh Konganawor – con il ricavato dell’anno scorso abbiamo realizzato e sistemato l’area esterna della nostra chiesa di San Biagio, area che è diventata un luogo bello e accogliente per i ragazzi, giovani e adulti". Quindi tutti a mangiare la polenta, e non solo, domani sera, sabato e domenica, ma anche nei primi tre giorni di settembre. La festa fra stand gastronomici e serate danzanti si svolgerà nell’area prospiciente il Castello Il programma religioso in onore della Madonna del Buon Consiglio culminerà con la processione solenne di domenica 3 settembre alle 17.30 accompagnata dalla Banda della Città di Recanati e la Santa Messa. "Ringrazio – conclude don Iagnesh – il comitato della parrocchia San Biagio che sempre lavora per il bene del quartiere Montefiore e vi aspettiamo numerosi".