Sagra della Vernaccia a Serrapetrona: Show, Balli e Dj Set

Torna da oggi e allieterà le tante persone che vi giungeranno come avviene da più di 60 anni, il tradizionale appuntamento di agosto con la Sagra della Vernaccia a Serrapetrona. Con il patrocinio e la compartecipazione del Consiglio Regionale delle Marche, da questa sera nel borgo dell’entroterra maceratese si potrà bere il tipico spumante secco o dolce del territorio e mangiare negli stand gastronomici che verranno allestiti in piazza. Il programma dell’edizione 2023 prevede ogni sera intrattenimento musicale durante e dopo l’orario di cena. Si comincerà oggi con il concerto degli Shampisti, a seguire il dj set di Luca Moretti. Domani pre-serata con la scuola di ballo Latin Style, quindi suoneranno dal vivo i Los Maniachi e a seguire dj set di Alessio Beat. Sabato pre-serata con il tributo a Renato Zero, poi ci sarà l’esibizione de I varie età, quindi si ballerà con in consolle Eddy Masterjoy. Domenica infine già dalle 17.30 il via all’epilogo con David Romano che farà divertire piccoli e grandi con giochi e attrazioni, poi in serata sul palco il Family Show. Andrea Scoppa