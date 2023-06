Sagra dell'Arrosticino e Grigliata a Treia, Family Show Dance, Doctor Zagor Band e Passeggiata Ecologica

L’invitante Sagra dell’ Arrosticino e della Grigliata arriva oggi a Treia e proseguirà fino a domenica. A dare il via alla festa stasera saranno Family Show Dance a cura di Jerry e le sue ragazze. Domani alle 22 concerto dei Doctor Zagor Band che propone un vasto ed emozionante tributo alla cantante Aretha Franklin e i grandi classici della musica soul, jazz, blues, rock e funky. Domenica la giornata, comincerà con la tradizionale Passeggiata Ecologica in bicicletta alle 8. Alle 15 santa messa, processione e benedizione dei campi dove sono invitati tutte le famiglie della frazione. Alle 17 invece, ci sarà l’esibizione della scuola di ballo "Studio Dance Academy" fino alle 19 per poi terminare con la serata danzante con "Damiano Live". Gli stand gastronomici saranno aperti oggi e domani a cena mentre domenica saranno aperti sia a pranzo che a cena.