Sagre estive, quando si perde l’autenticità

Mauro

Grespini

Estate, tempo di vacanze, ma anche di sagre. Da giugno a settembre ne vedremo tante anche in provincia, dal mare alla montagna, per tutti i gusti. Un fenomeno che torna prepotentemente in scena dopo la frenata indotta dall’emergenza Covid e di fronte al quale può essere interessante riflettere per aprire un dibattito. Ma partiamo dall’inizio. Originariamente la sagra era una festa religiosa organizzata in occasione della consacrazione di una chiesa o di un’immagine sacra. Poi, col tempo, alla tradizione si è sommata o sostituita una festa di rione o di paese dedicata quasi sempre a un prodotto locale. Questo termine – locale – identifica proprio la stretta connessione tra un prodotto e un territorio, quindi richiama alcune caratteristiche proprie di una certa zona spesso non replicabili. Fin qui tutto bene, perché è giusto promuoverle, specie nell’entroterra, dove si vuol tornare a vivere dopo il terremoto e c’è bisogno di ricostruire anche la socialità smarrita. Si assiste, tuttavia, a una proliferazione degli eventi, in molti casi dannosa verso quei pubblici esercizi chiamati al rispetto di normative stringenti in materia di fisco, sicurezza alimentare, igiene, accessibilità per disabili. Lo scenario analizzato dalla Federazione nazionale dei pubblici esercizi ci dice che ogni anno in Italia si svolgono più di 42mila sagre, in media 5 per ogni Comune, per un totale di oltre 300mila giornate di attività e un fatturato che arriva a circa 900 milioni di euro. Ma parecchie manifestazioni non hanno requisiti di autenticità e raccontano ben poco dei territori in cui vengono organizzate, trascurando cultura e tradizioni locali. Bisognerebbe allora ragionare sulla "Sagra perfetta", quella capace di riscoprire e valorizzare realmente le risorse di un territorio diventandone veicolo di efficace promozione.