Sala cinematografica ’Gigli’: tentativo per cercare un gestore

Non nutre particolari speranze, ma ci prova l’Amministrazione comunale a cercare qualcuno disposto a prendere in concessione e a gestire l’attività cinematografica nella "Sala Gigli". La struttura è stata inaugurata nel marzo scorso nell’ambito degli eventi del "Premio Ludovico Alessandrini" per il cinema di poesia 2022 che ha visto la premiazione della regista Alice Rohrwacher. La struttura, che è una delle tre sale che costituiva a suo tempo l’ex multisala Sabbatini e che conta 99 posti a sedere, era rientrata nel pieno possesso del Comune a fine 2021, ma sino ad oggi è stata poco utilizzata anche per la complessità della sua gestione e la necessità di dotarla di attrezzature adeguate (oggi ha un videoproiettore digitale). In questi giorni è stato pubblicato l’avviso con il quale il Comune intende avviare un’indagine esplorativa di mercato volta a conoscere gli eventuali operatori economici interessati alla procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione. Gli operatori economici interessati sono, quindi, invitati a presentare domanda per accollarsi la gestione con tanto di regolare programmazione cinematografica di livello qualitativo ed artistico almeno nei fine settimana, da ottobre a maggiogiugno, e concordando con l’Amministrazione anche il costo dei biglietti d’ingresso. Il valore globale stimato della concessione è stato quantificato in almeno 25.000 euro all’anno. Il canone mensile da pagare al Comune a base d’asta è stato fissato in 200 euro oltre ad una compartecipazione ai costi per le utenze.

ant. t.