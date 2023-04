"Sala congressi intitolata al prof Manfredo Gentili"

La sala congressi di via Benedetto Costa, a Sarnano, sarà intitolata al prof Manfredo Gentili con una cerimonia ufficiale. È emerso ieri, all’incontro organizzato dall’amministrazione comunale, in ricordo dell’illustre concittadino, neurochirurgo. Sono intervenuti il sindaco Luca Piergentili, il dottor Piervalerio Manfroni, medico e generale dell’Aeronautica Militare; del prof Maurizio Iacoangeli, direttore della Clinica universitaria di neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona; di due amiche, Simona Ferracuti e Lidia Franconeri. La serie di interventi è stata chiusa dalla moglie del prof Gentili, Gina, che profondamente commossa ha ribadito più volte quanto lei e il marito siano profondamente legati a Sarnano, ringraziando tutti per questo omaggio al suo amato "Fred". Le autorità hanno scoperto una vetrofania del professore e la targa con cui gli viene intitolata la sala congressi di via Costa, in attesa della cerimonia ufficiale che avverrà appena i tempi della burocrazia lo consentiranno.