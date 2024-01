Sala consiliare. Incontro sul bilancio

Anticipato di un giorno e si svolgerà questo pomeriggio nella sala consiliare del Comune, invece che domani, il focus sul bilancio di Palazzo Sforza, evento organizzato dall’associazione Civitasvolta. L’iniziativa era inizialmente in programma per domenica nella sala Cecchetti della biblioteca comunale, ma luogo e data sono stati modificati in seguito alla chiusura degli spazi presso la biblioteca, per lavori programmati dall’amministrazione comunale. Pertanto, appuntamento in via Buozzi, nella sala consiliare, oggi alle 18, nell’ambito della Rassegna 2024 ‘Osservatorio conti pubblici, trasparenza e comunicazione’. Il tema sarà ‘Falso ideologico e materiale nei bilanci pubblici?’. All’incontro, aperto al pubblico, parteciperanno Dimitri Papiri (Kleos) e l’avvocato Roberto Gaetani, che discuteranno della attuale situazione dei conti comunali, ma anche di urbanistica.