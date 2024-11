"Sala Gigli, le risorse ci sono. Manca solo la volontà politica"

Tiene ancora banco il futuro del Cinema Sala Gigli. Il gruppo di opposizione "Recanati Insieme" e il Pd hanno presentato un’interrogazione per chiarire le intenzioni della giunta Pepa sulla riattivazione della storica sala, ma le risposte fornite dall’Assessore alla Cultura Ettore Pelati hanno suscitato polemiche. Pelati ha definito le preoccupazioni delle opposizioni sulla sorte del cinema come "strumentalizzazioni" e "casi politico-ideologici" rinviando ogni intervento al 2025. Tuttavia, l’opposizione ha evidenziato che le risorse per i lavori sono già disponibili: parte dell’avanzo di bilancio 2023 potrebbe essere utilizzato per gli interventi necessari, come sottolineato dall’ex sindaco Antonio Bravi (nella foto). Secondo "Recanati Insieme" il vero problema è la mancanza di volontà politica: la giunta avrebbe trascurato il tema fin dal suo insediamento lasciando la sala in uno stato di progressivo abbandono. Il rischio, dicono, è anche quello di compromettere le attrezzature tecniche, inutilizzate da mesi. La chiusura della Sala Gigli non ha solo ricadute culturali: per il gruppo politico la sua inattività penalizza anche il centro storico, privandolo di un importante punto di aggregazione e della vivacità che il cinema portava al commercio locale. Intanto cresce la mobilitazione dei cittadini e delle associazioni sui social mentre i gestori della sala, che avevano ottenuto numeri importanti con una programmazione varia e apprezzata, attendono risposte chiare. L’opposizione promette di mantenere alta l’attenzione denunciando una situazione che considera "un immobilismo amministrativo ingiustificato" e chiede interventi immediati.

Antonio Tubaldi