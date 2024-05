Sala gremita per l’incontro sulle chiese rurali

Grande interesse per la conferenza sulle chiese rurali organizzata nei giorni scorsi, nella parrocchia di Fontespina, dall’Archeoclub e dal Centro Studi Civitanovesi, con una sessantina di persone attente per oltre due ore. I relatori Andrea Carradori e Roberto Carlo Marsili, rispettivamente, hanno parlato delle rogazioni (processioni campestri), di San Vincenzo Ferrer e delle chiese rurali. Dopo i saluti di rito delle autorità presenti, Don Sergio, l’assessore Giuseppe Cognini, il presidenti dell’Archeoclub Annamaria Vecchiarelli e del Centro Studi Civitanovesi Alvise Manni, il pubblico ha potuto scoprire un grosso patrimonio culturale e religioso dimenticato che attraverso le numerose immagini è stato brevemente illustrato. Si sono evocate le processioni religiose in favore dei raccolti e contro le calamità naturali e si è fatto un bel giro virtuale nelle campagne civitanovesi citando una dozzina di chiese semi sconosciute.