"Sala prove comunale, opportunità per i giovani"

Sono stati definiti gli orari di apertura al pubblico della sala prove comunale a Tolentino, che sarà fruibile per quattro giorni a settimana. Lo spiega l’assessore alle Politiche sociali, Elena Lucaroni. "Con questi nuovi orari della sala prove – afferma l’assessore Lucaroni – vogliamo offrire una grande opportunità per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, che vogliono fare musica con i loro strumenti senza essere disturbati e disturbare. Questo, in uno spazio adeguato alle loro esigenze che rappresenta un’altra piccola goccia nel mare di opportunità che Tolentino può e deve offrire, nella speranza di poter migliorare sempre più, offrendo occasioni di aggregazione e di crescita culturale e sociale".

Situata in via del Mattatoio 27, la sala prove è attrezzata per ospitare i gruppi musicali che vogliano suonare e migliorare il proprio repertorio. Infatti sono a disposizione impianto di amplificazione, batteria, amplificatori per chitarra e basso, piano elettrico". Perciò, venendo al nuovo orario di apertura, la sala prove comunale sarà da adesso disponibile quattro serate alla settimana, e cioè il martedì e mercoledì (dalle 20 alle 23) e il giovedì e venerdì (dalle 16 alle 23). Al contempo, l’amministrazione comunale sottolinea che "si possono prenotare massimo due ore di accesso alla volta, al costo di tre euro l’ora per persona". Per informazioni e prenotazioni, si potrà chiamare il numero telefonico 0733.1585622 di giovedì e venerdì pomeriggio dalle 16 alle 20.