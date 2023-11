Sala rosa in commissariato per ascoltare le vittime di violenza: domani l’inaugurazione

Una stanza ‘rosa’ dedicata all’ascolto delle vittime di di violenza verrà inaugurata domani (ore 11) nel commissariato di Civitanova (nella foto). Si tratta di una iniziativa che risponde alle direttive del ministero dell’Interno in materia di violenza sulle donne e l’evento si terrà proprio in occasione della giornata in cui tutto il mondo celebra la cultura del contrasto alla violenza nei confronti delle donne.

Contemporaneamente, l’Amministrazione comunale di Civitanova metterà in campo un programma istituzionale per le celebrazioni del 25 novembre. Per l’occasione Corso Umberto I verrà illuminato di rosso e poi ci saranno una serie di iniziative che partiranno la mattina per concludersi la sera al teatro Rossini. Si comincia all’ospedale cittadino (ore 10.30) con un’iniziativa accanto alla panchina rossa che è stata inaugurata un anno e mezzo fa a ridosso dell’ingresso della struttura, poi tappa alla panchina rossa di parco Baden Powell (ore 11) e infine, amministratori e consiglieri comunali sosterranno davanti alla panchina rossa di piazza Cecchetti (ore 11.30) dove si terrà anche un flash mob con la scuola di danza Spazio 14. In chiusura di giornata, alle 21.15 al Teatro Rossini andrà in scena Edera Velenosa, spettacolo prodotto da Proscenio Teatro, con regista Stefano Tosoni, un lavoro ispirato dal romanzo Giochi di Mano di Manuela Lunati che tratta il tema della sopraffazione in famiglia e che viene anche rappresentato negli istituti scolastici come veicolo di ascolto e di sensibilizzazione rispetto al problema.

Lorena Cellini