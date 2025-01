Salari, lo sciopero dei metalmeccanici

Presidio, ieri mattina, dei metalmeccanici della provincia davanti alla sede di Confindustria Macerata, in via Weiden, in occasione dello sciopero per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. L’adesione è stata importante, con punte fino al 70-80 per cento. Come nel resto della regione, i lavoratori hanno ribadito l’esigenza di avere un contratto giusto ed equo "mandando così un messaggio chiaro e preciso a Federmeccanica", spiegano i sindacati.

"Anche i presìdi, dal nord al sud delle Marche, hanno visto una grande partecipazione – affermano Fim, Fiom e Uilm –. Al Crn, in Fincantieri, in Omas, alla Emc Fime, alla Beko, all’Electrolux, alla Raicam, alla Peralisi, in tutto il gruppo Ariston, alla Thermowatt, alla Faber, all’Antonio Merloni, all’Elica, alla Rivacold, a Confindustria Macerata, alla Metaltex tanti i lavoratori davanti ai cancelli, nonostante le gelide temperature".

Dopo sei mesi di confronto, la trattativa per il rinnovo del contratto si è interrotta "per responsabilità di Federmeccanica e Assistal che hanno respinto buona parte delle richieste contenute nella piattaforma di Fim, Fiom, Uilm", aggiungono.

"Siamo soddisfatti per l’adesione allo sciopero. In alcune aziende i reparti si sono proprio fermati – afferma Carlo Cesca, segretario generale della Fiom Cgil –, in altre ha partecipato un mix tra operai e impiegati. Lo sciopero è nato innanzitutto perché è stata respinta la richiesta di aumento di 280 euro di salario. Abbiamo chiesto poi di ridurre il numero dei contratti precari. Vogliamo più garanzie per i lavoratori in appalto sul fronte tutela e sicurezza, alla luce di infortuni e decessi; c’è bisogno di regole precise, non solo di buoni propositi. Abbiamo chiesto poi di iniziare a ragionare, a parità di salario, su una riduzione dell’orario di lavoro; questo comporta, come è stato sperimentato in alcune aziende del nord, più occupazione, maggiore produttività e un abbattimento dei costi energetici. Abbiamo proposto un confronto, anche in un’ottica di investimenti in macchinari di ultima generazione e di formazione per i dipendenti (con la successiva ricollocazione, dove necessario), e quindi di maggiore competitività per le aziende. Ma anche in questo caso ci siamo trovati davanti una chiusura totale".

Cesca evidenzia poi in quale acque naviga il settore. L’Ars Laboris di Esanatoglia è in contratto di solidarietà, con la conseguente riduzione dell’orario di lavoro; essendo terzista e monocommittente, legata ad una ditta di Comunanza a sua volta legata alla Beko, i posti sono a rischio. Contratto di solidarietà anche alla Gitronica di Montelupone. "Il comparto è in crisi, soprattutto quello degli stampi per calzature – conclude Cesca –. In generale gli ammortizzatori sociali riescono a tamponare la situazione. Ma le piccole e medie imprese, in particolare se monocommittenti e lavorano per conto terzi, faticano a riprendersi".

Lucia Gentili