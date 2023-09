Salario minimo, c’è la raccolta firme nella stessa sera del libro su Mussolini

Anche a Civitanova parte la raccolta firme per il salario minimo. Stasera con un gazebo nei pressi del Lido Cristallo (lungomare sud) al via l’iniziativa da parte della lista Futuro in Comune che la porterà avanti per i prossimi mesi. La data ed il luogo non sono casuali. "Abbiamo deciso che la presenza e la raccolta firme erano la risposta migliore alla presentazione da parte di una associazione nostalgica del libro della nipote di Mussolini", spiega Tommaso Corvatta.