Salario minimo: raccolta di firme del circolo Pd

"Salario minimo subito!" Il circolo Pd di San Severino Marche organizza per oggi una iniziativa a supporto della proposta di legge per introdurre il salario minimo garantito per tutti i lavoratori. "A partire dalle ore 09 e fino alle 13 - si legge in una nota stampa - in piazza Del Popolo, nei pressi del teatro Feronia, sarà possibile aderire alla petizione a supporto della giusta retribuzione e per il salario minimo. È diritto di ciascun lavoratore avere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Questo diritto viene costantemente violato: è il momento di cambiare le cose!".