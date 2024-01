Saldi, bilancio positivo anche senza pienoni

CIVITANOVA

A dispetto dei primi timori iniziali, il bilancio finora registrato per i saldi invernali è positivo secondo diversi commercianti del centro cittadino. Non è forse il caso di parlare di pienoni e affari a gonfie vele, ma dopo le prime due settimane di sconti, tra i gestori di boutiques di abbigliamento e negozi di calzature prevalgono il buon umore e la fiducia. "Direi che sta andando bene – dice Annalisa Turchi di ‘Rosso Porpora’ –, ora speriamo di continuare così e che soprattutto il meteo ci assista. Le riduzioni? Applichiamo sconti in prevalenza del 30%, ma se un cliente fa acquisti voluminosi, scendiamo anche al 50%. Gli indumenti più richiesti sono il capospalla e le tute che customizziamo noi". Nella nostra regione, la stagione dei saldi è partita lo scorso 5 gennaio e terminerà il primo marzo. L’appello ha avuto un ottimo riscontro: tra le vie dello struscio civitanovesi è un susseguirsi di vetrine che propongono offerte accattivanti e stavolta è assai raro, se non impossibile, trovare un esercente che non via abbia aderito. Restando in corso Umberto I, "durante i primi giorni si è lavorato molto – chiarisce Yuly Torres di ‘Chica Loca’ –, ora c’è un po’ meno movimento, ma nel complesso va bene. Gli sconti? Offriamo il 50% e sul fine serie anche il 70%. Essendo nel periodo invernale, gli abiti più cercati sono i cappotti, i giubbini e i maglioncini".

Periodi freddi, dicevamo, ed ecco che il cliente desidera qualcosa che lo faccia sentire comodo e caldo. A chiarirlo è Claudia Gherardi de ‘La ciabatteria’, in corso Vittorio Emanuele: "in questo momento – afferma – va molto la ciabatta calda, soprattutto in lana cotta, oppure con la pelliccia. Restando su quest’ultimo materiale, molto ricercato è lo stivaletto". Quanto agli affari, "nel fine settimana – prosegue – c’è un buon flusso che, chiaramente, cala un po’ nei giorni feriali. Nel complesso, però, la situazione è positiva. Le diminuzioni? Sono varie, quest’anno ce ne sono anche del 50%". Anche in corso Dalmazia si testimonia un discreto viavai. "Non c’è una folla oceanica, ma nemmeno il mortorio. E poi, vengo da un dicembre molto proficuo" confessa Simone Cicchitelli di ‘Cicchitelli uomo’. "La scontistica che propongo – aggiunge – è del 30%: non mi spingo oltre per rispetto dei clienti abituali". Anche in questo caso si opta per abiti caldi: "giacche e cappotti – conclude il negoziante civitanovese – vanno per la maggiore".

Francesco Rossetti