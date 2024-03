Sale l’export del maceratese grazie alla moda

Nel 2023 nelle Marche l’export è diminuito, ma il saldo commerciale è rimasto positivo. Nel contesto generale, però, positivi sono invece gli andamenti delle province di Macerata (+3,2%) e Fermo (+6,8%). E’ quanto emerge dai dati elaborati dalla Camera di commercio delle Marche. "Se la performance negativa del chimico farmaceutico, le cui fluttuazioni sono note, non fa troppo notizia – sottolinea il presidente Gino Sabatini - colpisce invece il dato del comparto moda, buono nel suo complesso, e trainato soprattutto dall’export di cuoio conciato e lavorato che determina l’andamento positivo delle province di Macerata e Fermo. Si conferma, a fine 2023". A trainare la crescita delle esportazioni del comparto tessile-abbigliamento, pelli e accessori la Francia (+24,6%), primo paese di sbocco, e Regno Unito (+11,6%). All’andamento positivo della moda hanno contribuito anche Hong Kong, Taiwan Spagna e Turchia.

Cna e Confartigianato regionali, segnalano che le imprese marchigiane hanno esportato merci per 19,6 miliardi di euro contro i 22,8 del 2022, un calo di 3,1 miliardi (-13,9%). Gran parte della flessione, però, è dovuta all’export farmaceutico, soprattutto della provincia di Ascoli. Scorporando le esportazioni di medicinali, il calo è di appena 268 milioni euro. In ogni caso, il quadro è variegato: forte calo nell’export di prodotti petroliferi, legno, plastica e metalli, in crescita le esportazioni del sistema moda (tessile abbigliamento pelli) + 5,6%, dei prodotti alimentari, +3,4%, dei computer e apparecchi elettronici e ottici, + 7,4% e, soprattutto, dei mezzi di trasporto, +14,3%. Aumenti che però non compensano del tutto il calo registrato negli altri settori. Sorprendente l’aumento delle vendite delle Marche verso la Cina, +390,8% (da 772,4 milioni di euro nel 2022 a 3,79 miliardi di euro), mentre è in forte calo l’export verso il Belgio (- 64%). La bilancia commerciale regionale è comunque positiva per 8,3 miliardi, pur considerando il calo di 840 milioni nel 2023. "Quetso saldo positivo fa crescere la ricchezza prodotta in regione - commentano i segretari di Confartigianato, Gilberto Gasparoni, e di Cna Marche, Moreno Bordoni -. E’ necessario aumentare gli sforzi per sostenere le nostre piccole e medie imprese sui mercati esteri".