"Sale slot liberalizzate, altro che lotta all’azzardo"

di Lorena Cellini

La Regione riscrive la legge di contrasto al gioco d’azzardo "e di fatto liberalizza le sale giochi. È stata votata dal consiglio regionale una norma ad personam per Civitanova, che porta un nome e un cognome: la mega sala slot di via Silvio Pellico". Giulio Silenzi attacca la giunta di Francesco Acquaroli che ha cambiato la legge 32017, ai tempi passata all’unanimità. Stavolta no e il Pd civitanovese va all’attacco: "Non vengano più a parlarci di lotta al gioco d’azzardo, una patologia che mette nei guai le famiglie e favorisce criminalità e usura. La destra, in particolare Fratelli d’Italia, si assume la paternità di questa scelta molto grave. Altro che contrasto al gioco d’azzardo. Spero in una reazione delle associazioni che lavorano sul territorio e delle parrocchie", incalza Silenzi. Rincara la dose Francesco Micucci (consigliere comunale): "L’iter della legge ha interessato solo la commissione commercio, scavalcando quella alla sanità, come se la ludopatia non rappresenti un problema di salute pubblica. Sappiamo che dietro questo mondo ci sono interessi economici forti, a cui la nostra politica ai tempi si oppose, e ricordo che una forte opposizione arrivò anche dalla Questura di Macerata retta allora da Antonio Pignataro". Il riferimento è ai provvedimenti che bloccarono una delibera con cui la giunta di Fabrizio Ciarapica provò a modificare la legge 32017, stoppata anche da due sentenze del Tar e una del Consiglio di Stato che respinsero i ricorsi presentati dalla società che era dietro la mega sala slot in via Pellico. A Civitanova il gioco d’azzardo è un’emergenza. "Il Pd ha ricordato in aula – sottolinea Silenzi – che il volume annuo del gioco qui è di 158 milioni di euro, rispetto ai 27 di Macerata, che si è data un regolamento di comunale di contrasto al fenomeno mentre da noi non c’è". Sono tre le principali modifiche alla legge: scende da 500 a 300 metri la distanza minima tra le sale slot e i luoghi sensibili intesi come chiese, bancomat, scuole, oratori e nella legge del 2017 figuravano anche le tabaccherie, ora stralciate e dunque per queste attività viene meno il vincolo della distanza; la fascia oraria di chiusura minima delle sale slot che la legge del 2017 indicava in 12 ore giornaliere viene ridotta a sei, dalle due di notte alle otto di mattina; introdotto il concetto di ‘attività prevalente’ che consente agli esercenti con licenza per le slot di ampliare l’area del locale a queste dedicate fino a parificare la superficie dell’attività principale svolta. "Ecco – chiosano Silenzi e Micucci – il modello Marche di Acquaroli, una legge fatta per aumentare i luoghi del gioco d’azzardo, votata nella totale assenza della giunta, salvo l’assessore al commercio, con i consiglieri del centro destra, compreso il civitanovese Pier Paolo Borroni, muti e incapaci di rispondere alle domande dell’opposizione, di spiegare la ratio delle modifiche. Tutti zitti e omertosi, senza il coraggio di balbettare una qualsiasi risposta".