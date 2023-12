Salgono sul palco la cronaca e la storia rivisitate

di Francesco Rossetti

Cinque domeniche di spettacoli teatrali realizzati da compagnie indipendenti, con episodi di cronaca e fatti storici rivisitati in chiavi differenti. Ecco ‘Utovie’, la rassegna organizzata da Utovie teatrali e Comune con il contributo di Amat, che Montecosaro ospiterà a partire da domani. "Quest’anno – le parole del direttore artistico Antonio Mingarelli nella conferenza di ieri al Complesso Agostiniano –, la manifestazione avrà una veste diversa, perché di solito si tiene a maggio. Ad esibirsi saranno tutte realtà indipendenti, nate dal basso. Saranno coinvolti anche i ragazzi di Unimc". Tutti gli appuntamenti, eccezion fatta per domenica 17 dicembre, si terranno al teatro delle Logge. Il via, oggi, alle 21, con "Poco più di un fatto personale", a cura di Karakorum Teatro, esibizione che ripercorre la storia delle ‘Bestie di Satana’ dagli occhi di un regista, amico d’infanzia degli stessi satanisti lombardi. Domenica prossima, alle 18, ecco invece ‘Il prigionerio’, a cura di Mingarelli-Orciari, che si terrà in un’abitazione privata comunicata ai prenotati il giorno precedente la serata, il 14 gennaio (ore 21), spazio a ‘Aldo Morto’ di FrosiniTimpano,esibizione che porterà in scena, in chiave sarcastica, le vicende legate al sequestro e all’uccisione di Aldo Moro. Domenica 21 gennaio, alle 21, ‘Paolo Sorrentino vieni devo dirti una cosa’ di Giuseppe Sconditti, "monologo brillante e dalla comicità irresistibile", mentre la conclusione, il 28 gennaio, è affidata a ‘Apocalisse tascabile’ di Niccolò Sandri (ore 21), dove "Dio compare in un supermercato di periferia a Roma e annuncia la fine del mondo". "Siamo rimasti – ha commentato Alice Romagnoli facendo le veci dell’assessore alla Cultura Marco Romagnoli – subito interessati dalla proposta e siamo orgogliosi di portare questo festival a Montecosaro". Mentre per Lorella Cardinali "avvicinare i giovani al teatro è fondamentale". Il tagliando, acquistabile in biglietteria prima dello spettacolo, avrà un costo di dieci euro, a parte per ‘Il Prigioniero’ (otto euro). Per info e prenotazioni rivolgersi a direzioneutovie@gmail.com.