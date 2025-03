"Salita la domanda e i prezzi salgono"

"Sfruttare i programmi fedeltà delle compagnie aeree, prenotare con largo anticipo, controllare newsletter e canali social per vedere opportunità e promozioni dei vari tour operator". Sono questi i consigli di Dania Battistelli di Masterkey Travel, a Civitanova. "In caso di gruppi, le tariffe si abbassano, la contrattazione è differente", precisa. Battistelli spiega che la domanda è tornata ai livelli pre-pandemia e, col ritorno della domanda, sono aumentati i costi. "Il numero dei viaggiatori è cresciuto". Una serie di cause – tra carburante, digitalizzazione, fattori geopolitici e tassa sul carbonio per la riduzione delle emissioni di CO2 – ha inciso sugli aumenti.