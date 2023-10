Salme spostate per il cantiere al cimitero

Al cimitero di Castelsantangelo sul Nera salme trasferite temporaneamente per permettere l’intervento di consolidamento e miglioramento sismico. Il cimitero infatti era rimasto gravemente danneggiato con le scosse di sette anni fa. Con il terremoto del 2016, infatti, alcune delle casse si erano aperte, "abbiamo subito pensato a risistermarlo – spiega il vicesindaco Ovidio Valentini –, altrimenti le persone non avevano nemmeno più un posto dove andare a visitare i propri cari". Ora, in occasione delle commemorazioni dei defunti e della festa di Ognissanti, all’ingresso del cimitero sarà affisso un cartellone riportante la posizione temporanea dei defunti situati nel Padiglione D, E e nel muro perimetrale a confine con la Strada provinciale 134 e che in conseguenza dei lavori sono stati spostati temporaneamente nei loculi provvisori: in questo modo si consentirà l’intervento di ripristino, consolidamento e miglioramento sismico del cimitero comunale del capoluogo. La traslazione delle salme dai padiglioni interessati e dei defunti inumati a terra è stata disposta con apposite ordinanze, dando comunicazione ai familiari interessati, la documentazione relativa all’attività di estumulazione e traslazione dei defunti nei loculi provvisori è depositata agli atti dell’amministrazione e potrà essere consultata a specifica richiesta dagli interessati. "Gli uffici comunali restano a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimenti in merito a eventuali incongruenze che si dovessero rilevare a seguito delle attività di estumulazione e traslazione delle salme ed evidenziate negli appositi elenchi", fa sapere il Comune.

c. g.