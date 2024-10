"Salotto DiVino" riempie il centro: "Questo evento è un’eccellenza"

Fiumi di persone hanno affollato le vie del borgo di Potenza Picena, durante la manifestazione "Salotto DiVino". In questa edizione non sono mancate scene e atmosfere liberamente ispirate al celebre film Moulin Rouge, grazie all’organizzazione curata dal Comune, dall’associazione commercianti e artigiani "I Piceni" e da Aurora aps. Tanti i protagonisti, a partire dalle cantine coinvolte, passando poi alla gastronomia e alla musica. E numerosi sono stati gli artisti che hanno animato il percorso del gusto, partendo dalla centrale via Tripoli: il poeta Simone Sanseverinati, lo spettacolo clownesco Savoir Faire di Damiano Massaccesi, la Cartomante "Ancient Soul", Mago Cristian Gabriel e le sue bolle di sapone e Fuoco e Trampoli di Jump It. Grande successo anche per la mostra artistica di Roberto Carlocchia & Collettivo Artisti Salotto 2023, che resterà aperta sabato e domenica. A fare da cornice le suggestive installazioni allestite da Aurora aps, che ha "rinominato" le vie del centro storico. "Grazie a tutti i volontari – è il commento delle due associazioni – che hanno lavorato per rendere questa edizione speciale e a tutti gli abitanti di Potenza Picena che hanno aperto le porte delle loro case per accogliere questo incredibile iniziativa". "Un evento di eccellenza capace di attrarre tantissimi visitatori – osserva l’assessore al turismo e alla cultura, Michele Galluzzo –. Continueremo a sostenere questa iniziativa".