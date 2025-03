Salta il consiglio comunale: "Sconcertati"

Questo mese il consiglio comunale di Tolentino, in calendario il 27 marzo, non si riunirà. E i consiglieri di minoranza Silvia Luconi, Silvia Tatò, Francesco Colosi (Fratelli d’Italia) e Monia Prioretti (Tolentino nel Cuore) si dicono "sconcertati". "Abbiamo appreso da una comunicazione del presidente del consiglio – dicono – che la prossima seduta non si terrà perché “gli uffici non hanno comunicato pratiche da discutere“. In un momento storico segnato da sfide senza precedenti, appare surreale e preoccupante constatare che non venga convocato per mancanza di atti da approvare. Una giustificazione che, sebbene formale e burocratica, cela un problema più grave: l’assenza di un’azione politica in una fase critica per la comunità. Da consiglieri di centrodestra, seppur in minoranza, non possiamo tacere, anche perché temiamo che d’ora in avanti questa situazione possa ripetersi spesso, visto che i numeri della maggioranza sono risicati e ogni volta che un suo consigliere non può essere presente, l’amministrazione è costretta ad annullare il consiglio per non finire in minoranza".

I quattro evidenziano che, oltre alla ricostruzione, le famiglie e le attività affrontano difficoltà economiche crescenti. "Il sindaco Mauro Sclavi si dimentica di progettare il ponte sulla diga de Le Grazie girando la testa dalla parte opposta del mondo agricolo e dei residenti – proseguono –, ciò che riceviamo è un silenzio istituzionale che suona come disinteresse o, peggio, immobilismo terrorizzato di un’amministrazione che ha fallito. È difficile immaginare che, con tanti problemi, non vi siano temi da discutere o decisioni da prendere. È impossibile pensare che basti a ripulire le coscienze di sindaco, presidente, assessori nuovi e vecchi e consiglieri di maggioranza dire che la colpa sarebbe degli uffici che non hanno prodotto delibere. Gli uffici producono in base alla linea politica degli amministratori. Linea che, è chiaro a tutti, non c’è. I tolentinati sono esasperati da questo atteggiamento superficiale e incurante".

Fdi e Tolentino nel Cuore tornano quindi sulla mancata assise. "Il consiglio dovrebbe essere lo strumento per definire priorità, pianificare il futuro e risolvere le urgenze. Non è solo un organo di ratifica burocratica, ma il luogo in cui le istanze dei cittadini trovano voce e soluzione. Ogni giorno senza convocazioni rappresenta un giorno perso nel costruire risposte per chi vive e lavora nella nostra comunità. E invece assistiamo sempre di più a consigli comunali dove, se non ci fossero le interrogazioni e le mozioni della minoranza, non si parlerebbe di nulla o quasi".

Lucia Gentili