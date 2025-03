Salta il servizio di guardia medica a marzo. Postazioni chiuse a Porto Recanati e Potenza Picena

Per quasi tutto il resto del mese di marzo, la postazione di guardia medica presente a Porto Recanati, all’interno del poliambulatorio in piazza del Borgo, rimarrà scoperta di personale e quindi inattiva. Per questo motivo i cittadini dovranno rivolgersi ai medici operativi nella sede di Recanati.

A renderlo noto è stato il sindaco Andrea Michelini, tramite un comunicato stampa. "Momentaneamente, a causa dell’indisponibilità dei medici di guardia medica e tenuto conto dell’impossibilità di reperire sostituti – ha affermato il primo cittadino portorecanatese –, l’Ast di Macerata ha disposto che per le postazioni di Porto Recanati e Potenza Picena i turni coperti sono i notturni del 21, 23 e 30 marzo in cui sarà operativa la sede di Porto Recanati". Allo stesso tempo, sottolinea ancora il sindaco Michelini, "in tutte le altre date l’assistenza sarà garantita dalla postazione di guardia medica di Recanati. Per la postazione di guardia medica di Recanati i turni sono sempre coperti, a eccezione del turno notturno di oggi (dalle 20 alle 8) e sabato 29 marzo nel turno diurno (dalle 10alle 20). Nei turni scoperti – conclude Michelini – gli utenti possono rivolgersi al punto di primo intervento e per le urgenze al servizio 118".

Problemi analoghi si registrano anche in altre città della provincia in questi giorni. A Civitanova il servizio di continuità assistenza non sarà garantito oggi emaredì, a Trodica di Morrovalle saranno accorpati a Civitanova, dove in pratica ci si dovrà rivolgere al reparto di pronto soccorso anche per situazioni che, in teoria, non dovrebbero essere trattate dal reparto di emergenza.