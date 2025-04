Salta il voto sul centro per l’autismo

Tolta dall’ordine del giorno del consiglio comunale di questa sera la variante chiesta dal Paolo Ricci per realizzare un centro per l’autismo diurno e residenziale su un terreno di proprietà dell’istituto e situato a Civitanova Alta, in contrada Fonte San Pietro, tra viale della Rimembranza e il Parco del Castellaro. Un’area oggi a uso agricolo che, modificata, dovrebbe ospitare una struttura da 6mila metri quadrati con destinazione a servizi di assistenza socio-sanitaria e con la previsione di un lotto da mille metri quadrati da cedere al Comune, a destinazione "attrezzature di interesse generale".

Una pratica che ha registrato divisioni nel centro destra. Fratelli d’Italia infatti non ha nascosto la sua contrarietà alla variante, giudicando eccessiva la capacità edificatoria concessa. Il progetto è stato discusso in maggioranza qualche sera fa, quando non si è trovata la quadra, e mesi fa in commissione urbanistica, dove la consigliera della lista di maggioranza Civitanova Unica, Paola Campetelli (nella foto), ha chiesto che fosse inserito un vincolo di impossibilità di vendita per quindici anni del lotto di mille metri quadrati.

Il voto sul progetto in commissione ha registrato l’astensione di Roberto Pantella (FdI) e di Lidia Iezzi (Pd), e il sì invece di Campetelli, Piero Croia (Forza Italia) e Piero Gismondi (Nuova Città).