Salta la guardia medica, rischio accorpamenti

Lamentele e tanto malcontento dei cittadini per via degli ultimi disservizi che hanno riguardato le tre postazioni di guardia medica presenti tra Porto Recanati, Recanati e Potenza Picena, rimaste più volte inattive e senza personale nell’ultimo mese.

Non a caso, solo questa settimana, a Porto Recanati sono rimasti scoperti i turni di lunedì e venerdì notte (che vanno dalle 20 alle 8). Infatti sulla porta del poliambulatorio in piazza del Borgo è stato affisso un cartello, nel quale l’Ast di Macerata comunicava che "il servizio di continuità assistenziale sarà svolto nella sede limitrofa di Recanati". Però altri problemi si sono verificati sempre a Porto Recanati, in quanto il servizio di guardia medica era rimasto scoperto anche domenica primo dicembre (dalle 8 alle 20) e in quel frangente i cittadini sono dovuti andare nella sede di Potenza Picena.

Tuttavia simili criticità sono state vissute pure a Recanati, perché il primo dicembre la guardia medica non era presente nemmeno nella cittadina leopardiana. E in quella situazione l’Ast aveva emesso un avviso per invitare la popolazione a rivolgersi, in alternativa, al punto di primo intervento dell’ospedale di Recanati.

Da quanto emerge tra dicembre e gennaio la metà dei turni previsti – in particolare nei weekend – rimarrà scoperta nelle due postazioni di Porto Recanati e Potenza Picena. Non migliore la situazione del presidio di Recanati che sarà senza guardia medica per diversi giorni: 24, 25, 26 e 31 dicembre, oltre a qualche fine settimana. Ma c’è dell’altro. Da indiscrezioni, sembra che l’Ast di Macerata sia intenzionata a ridurre, da due a tre, i presidi di guardia medica. Le ipotesi, al momento prese in considerazione dai vertici dell’azienda sanitaria, sarebbero quelle o di unire il presidio di Recanati con quello di Porto Recanati, oppure di accorpare la sede di Potenza Picena con l’altra di Porto Recanati.

Giorgio Giannaccini