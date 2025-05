Salta la guardia medica. Servizio solo di notte

Per quattro giorni il servizio di guardia medica sarà garantito solo a metà: chiuso di giorno (venerdì escluso), funzionerà solamente durante gli orari notturni. Per il resto c’è il pronto soccorso e chi sta male dovrà aspettare le priorità del triage. Fino a domenica, si prevedono grandi disagi per l’utenza.

L’ambulatorio dell’ospedale sarà chiuso oggi, sabato e domenica dalle 8 del mattino fino alle 20 della sera perché l’azienda sanitaria non è riuscita a reperire medici disponibili a prestare servizio e nemmeno loro sostituti. E non sarà possibile neanche rivolgersi alla sede della guardia medica di Trodica di Morrovalle, dove sono stata soppresse le prestazioni diurne (dalle 8 alle 20) dal primo al 4 maggio, così come quelle notturne visto che risulta coperto solo il turno di domenica notte (dalle 20 alle 8).

Il disservizio è stato comunicato dalla Ast ai sindaci di Civitanova, Morrovalle, Monte San Giusto e Montecosaro. Così la notizia è stata resa nota.

La continuità assistenziale ancora una volta non viene garantita dalla sanità pubblica ed è ormai diventata la normalità, purtroppo, sul territorio dove l’emergenza è cominciata poco prima delle scorse festività di Natale e, da allora, si è puntualmente ripresentata quasi a ogni fine settimana, nella zona costiera ma non solo.

Dunque ambulatorio della guardia medica chiuso a Civitanova dalle 8 del mattino fino alle 20 nelle giornate del primo, del 3 e del 4 maggio, mentre sarà operativo nei turni notturni.

Gli utenti che in questi giorni dovessero avere bisogno di assistenza medica, ricette, certificati, o prestazioni indifferibili che non posso attendere l’apertura dell’ambulatorio del proprio medico di base, nella giornata di venerdì e nella fascia oraria tra le 8 e le 10 di sabato mattina, potranno rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, reparto che da mesi sta assorbendo le carenze del servizio di guardia medica. Queste prestazioni extra si aggiungono alla mole di lavoro che già sopporta il personale del dipartimento di emergenza.

Il problema della guardia medica si presenta mentre a Civitanova è accesissima la polemica politica sulla sanità (nel riferiamo a parte), sui finanziamenti e sulla progettualità futura per le strutture sanitarie della città e della Regione, ma intanto sul territorio mancano servizi minimi essenziali.

Lorena Cellini