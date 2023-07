Salta la serata dell’Art Dream all’arena Gigli

È purtroppo saltato all’ultimo lo spettacolo "The Greatest Musical Show", che era stato programmato per venerdì sera all’arena Gigli di Porto Recanati. A darne notizia è la società organizzatrice, l’Universal Events srl. "A causa di un problema di salute sopraggiunto al cantante della compagnia Art Dream, le sue condizioni non consentono di poter effettuare lo spettacolo – si legge in un comunicato stampa degli organizzatori –. I possessori dei biglietti potranno richiedere il rimborso a partire da oggi fino al 30 luglio; la procedura di rimborso varia in base alla modalità di acquisto che aveva scelto l’acquirente. Se il biglietto è stato acquistato online si dovranno seguire le procedure scritte sul sito di Vivaticket, mentre coloro che lo hanno acquistato presso i punti vendita potranno recarsi nuovamente dove lo hanno comprato. Per ogni ulteriore chiarimento – fanno sapere gli organizzatori della manifestazione –, si potrà contattare l’info al numero 3458579012".

re. ma.