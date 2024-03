Saltamartini: "Avanti con l’ospedale alla Pieve, i soldi ci sono"

Il 20 febbraio scorso è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento della progettazione dei lavori del nuovo polo ospedaliero di Macerata che sorgerà in località La Pieve, un’opera il cui costo è stimato in 185milioni di euro. Il nuovo ospedale sarà dotato di 379 posti letto, ampliabili a 434, immediatamente attivabili in caso di eventi emergenziali. "Siamo entrati nella seconda metà di marzo e la procedura di affidamento sta volgendo al termine. La data di scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 5 aprile alle 12, mentre gli operatori interessati a presentare una offerta potranno chiedere chiarimenti fino al 26 marzo", spiega l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. "Manca quindi molto poco alla conclusione della procedura di gara – prosegue – che, a seguire, vedrà impegnata la commissione giudicatrice nella valutazione delle proposte tecniche. La gara d’appalto si svolge con il meccanismo dell’inversione procedimentale, in base alla quale il controllo amministrativo sarà condotto solo sul primo in graduatoria, con notevole velocizzazione dei tempi. Ad oggi sono state pubblicate 25 risposte ai chiarimenti di potenziali offerenti, segno che la procedura desta particolare interesse nel mondo della progettazione dell’edilizia sanitaria". Una volta scaduti i termini di presentazione delle offerte, il prossimo passo sarà la nomina della commissione che, in base al protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con Anac, sarà vagliata proprio dall’autorità presieduta dall’avvocato Giuseppe Busia. "Terminati i lavori della commissione – sottolinea Saltamartini – si procederà poi con l’approvazione delle operazioni di gara e l’aggiudicazione. La stessa procedura prevede, come opzione per l’affidamento, anche la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un valore massimo stimato dell’appalto di poco meno di 16 milioni di euro". Tutta la progettazione sarà effettuata seguendo il metodo Building information modeling (Bim), con ampio uso di tecnologie all’avanguardia per la realizzazione e il monitoraggio anche dei futuri lavori di realizzazione dell’opera". Saltamartini ha anche assicurato che ci sono le risorse necessarie per la realizzazione dell’opera che rappresenterà un evento epocale, inserendosi efficacemente in una organizzazione territoriale della sanità secondo un modello di prossimità. Nello stesso tempo sono al nastro di partenza i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale a Tolentino (aggiudicati alla ditta Edil.Co s.r.l. di Matera), per un importo previsto di 29 milioni di euro. La consegna dell’opera è prevista per il 30 aprile 2026.

Franco Veroli