Saltamartini e l’incubo liste d’attesa: "Prestazioni in crescita del 2,5%"

"Nel secondo semestre del 2023 rispetto al 2022 si è registrato un incremento delle prestazioni ambulatoriali del 6%, pari a 150mila prestazioni in più, e nel primo semestre del 2024, rispetto al primo semestre del 2023, l’aumento è stato di oltre 74mila, una crescita del 2,5%. Sappiamo perfettamente che la domanda di prestazioni sanitarie è in continuo aumento, ma il tema delle liste d’attesa è centrale nell’azione del governo regionale e del governo nazionale". È quanto ha detto l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, nel corso dell’ultima seduta del consiglio regionale. "La nostra regione – ha sottolineato – è adempiente e siamo tra le cinque regioni benchmark nel rispetto all’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), non lo eravamo negli anni precedenti e per questa ragione abbiamo diritto ad una quota premiale". Secondo Saltamartini "la riforma sanitaria e il Piano socio-sanitario regionale stanno manifestando la propria capacità di aggredire il problema e di aumentare le prestazioni. "A ciò si aggiunga i riconoscimenti dell’Agenas che nel Programma nazionale esiti 2024, oltre all’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, che è risultata il miglior ospedale pubblico d’Italia per il terzo anno consecutivo, ha individuato come eccellenze anche altri tre presidi di primo livello: gli ospedali di Pesaro, Macerata e Jesi. E, dopo la Provincia Autonoma di Bolzano, siamo la prima regione italiana, per strumentazioni più nuove. Questi sono dati inconfutabili". Per quanto riguarda il monitoraggio della situazione, l’assessore ha precisato che la sezione amministrazione trasparente della Regione, in particolare quella dell’Agenzia regionale sanitaria (Ars) è aggiornata con "i dati relativi alle liste di attesa pubblicati in modo completo" sia per quanto concerne quelli regionali sia per quelli dei singoli enti del Servizio sanitario regionale. Quando è stata approvata la legge di riforma comparivano ancora i dati separati dell’Ars e dell’Asur, che poi è stata sostituita dalle cinque Ast. "Nella pubblicazione di questi dati che dovevano essere curati da tutte le aziende sanitarie – ha precisato – sono mancati alcuni flussi, per cui i dati che sono apparsi all’inizio non corrispondevano alle prestazioni effettivamente erogate. Oggi però i dati sono integralmente pubblicati dall’Ars anche per le Ast".

f. v.