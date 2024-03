Salto musicale nel ’900 spagnolo. Al teatro Feronia arriva la Form

Uno straordinario viaggio in Spagna con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Appuntamento oggi alle 17 con il chitarrista Eugenio Della Chiara e il mezzosoprano Mariangela Marini. È un salto nel ‘900 spagnolo e nei caldi toni dell’Europa Occidentale l’inaugurazione della stagione sinfonica Form con "Espana". A dirigere l’orchestra c’è Jordi Bernàcer, per la prima volta nella stagione sinfonica, dopo averla diretta a Macerata in Lucia di Lammermoor nella passata stagione dello Sferisterio. Sul palco torna il chitarrista Eugenio Della Chiara, uno dei più prestigiosi solisti italiani per il suo strumento, docente nei conservatori italiani dal 2017 e direttore artistico di "MU.N - Music Notes in Pesaro". Con lui il mezzosoprano Mariangela Marini, artista marchigiana che, dopo il premio al IV Concorso Anita Cerquetti del 2014, si è avviata a una carriera internazionale. Il programma inizia con La Oración del torero, per archi di Joaquín Turina, per poi passare all’opera più nota di Joaquín Rodrigo, uno dei compositori spagnoli più famosi del primo dopoguerra: Concerto de Aranjuez per chitarra e orchestra. A seguire, un pezzo affascinante di rarissimo ascolto: le Canciones populares españolas di Federico García Lorca, nell’elaborazione di Matteo Angeloni in prima esecuzione assoluta (commissione della Form). A chiudere la serata Manuel De Falla, il più importante tra i compositori spagnoli, che fu un Maestro per Lorca: il "faro", per parlare in tema delle geografie musicali della Form. Di Falla viene eseguita una tra le composizioni più popolari e universalmente note, El amor brujo (L’amore stregone), Suite dal balletto per orchestra e voce, di ambientazione andalusa. I biglietti saranno in vendita su viva ticket e al botteghino del teatro Feronia (per gli adulti i prezzi variano da 12 a 15 euro, per i giovani 5 euro).