Salumeria Montanari chiude dopo 103 anni

Ieri è stato l’ultimo giorno dietro al bancone per Anna Maria Montanari e Fabrizio Bernardini, moglie e marito, da mezzo secolo al timone della Salumeria Montanari di Camerino. Una storia che in realtà è cominciata 103 anni fa, dal nonno di Anna Maria, Varino, nel 1920. Poi continuata dal padre della stessa, Dino, fino ad arrivare a lei. Da cinquant’anni ormai i coniugi portano avanti l’impresa di famiglia; la bottega è stata, fino al terremoto del 2016, nel cuore della città ducale, in centro storico. Dopo, invece, è stata delocalizzata nel Sottocorte Village. Ma è sempre rimasta un’attività fiorente, per i suoi prodotti apprezzati su tutto il territorio e per la gentilezza dei titolari. Anna Maria ha 69 anni e il marito Fabrizio 70 e hanno deciso, più che altro per una questione di età, di chiudere il negozio. Resta però aperto il laboratorio artigianale di Morro (dove la coppia proseguirà a produrre, finché sarà possibile, le loro golosità).

"Ringraziamo tutta la clientela – dicono Anna Maria e Fabrizio, che ieri hanno organizzato anche un rinfresco per l’occasione –. Questi cinquant’anni sono stati pieni di emozioni e soddisfazioni".