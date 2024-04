Salute, auto d’epoca e solidarietà per la "Giornata dell’Amicizia"

Oltre cento i Lions in arrivo a Macerata dopodomani per il Lions Day - Giornata dell’Amicizia, pronti a colorare il centro storico con il giallo dei loro giubbetti. Grazie al Club Macerata Host e in collaborazione con il Distretto Lions 108A, il loggiato di piazza Vittorio Veneto si animerà dalle 10 di oltre trenta gazebo allestiti da Lions provenienti da Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise e Marche. La lotta al cancro infantile e il progetto Martina per la prevenzione nelle scuole, la lotta al diabete, alla fame e alla sottoalimentazione, gli aiuti umanitari e la tutela dell’ambiente e della biodiversità sono solo alcune delle azioni di servizio a livello globale e locale dell’associazione.

Sul nostro territorio, in particolare, incisiva è stata l’assistenza alle popolazioni colpite dai terremoti del 1997 e del 2016 nelle Marche e dalle alluvioni in Emilia Romagna e in Toscana dello scorso anno. "Una solidarietà mai strillata – si legge in una nota del Lions –, fatta sempre col sorriso, perché è l’amicizia il sentimento che sostiene lo sforzo collettivo di tante persone, in tante parti del mondo, nel corso di tutto l’anno anche attraverso raccolte fondi, eventi benefici, incontri informativi e di prevenzione per la salute".

Dopodomani i Lions accoglieranno anche chi vorrà sottoporsi a un controllo gratuito alla vista con la presenza di un medico specialista, a disposizione con l’apposita attrezzatura dalle 10 alle 12. L’invito al check-up sarà l’occasione, per chi lo vorrà, di donare i propri occhiali da vista non più utilizzati, risultando di grande aiuto per anziani e indigenti. Per tutta la giornata, corso della Repubblica e piazza Vittorio Veneto faranno da cornice anche alle splendide auto d’epoca del Lions Veteran Car Club: in esposizione una Porsche 356 del 1963 e una Fiat Balilla del 1935.

Martina Di Marco