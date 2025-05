Salute della pelle, gli studenti a lezione con il dermatologo

Parlare di salute della pelle con i più giovani, spiegando con chiarezza rischi e benefici dell’esposizione al sole: è stato questo l’obiettivo dell’incontro "Amico Sole – Rischi e benefici dell’esposizione solare", nell’aula magna del Comune di Recanati. Protagonisti gli studenti delle scuole medie Patrizi e San Vito, degli Iistituti comprensivi Gigli e Badaloni, che hanno seguito con attenzione la conferenza del dermatologo Gino Mattutini, tra nozioni scientifiche, video esplicativi e tanti consigli utili in vista dell’estate. Dai diversi fototipi cutanei alle scottature, dalla scelta della crema solare ai comportamenti corretti in spiaggia, i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi su un tema spesso sottovalutato, ma fondamentale per il benessere quotidiano. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune.