Salute e benessere, incontro al BluGallery

Venerdì il centro medico BluGallery, in via Ferranti nella zona industriale di Taccoli, ospiterà il primo di una serie di incontri gratuiti, patrocinati dal Comune di San Severino, aperti alla cittadinanza destinati alla prevenzione.

In particolare di prevenzione oncologica, screening e stili di vita, si parlerà nel corso dell’incontro che vedrà come relatori la dottoressa Benedetta Ferretti, specialista in oncologia e cardiologia, e il dottor Francesco Serbassi, biologo nutrizionista.

La conferenza sarà moderata dal dottor Raul Brambatti, specialista in cardiologia.