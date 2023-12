Salute e fake news. Se ne parla in un convegno

"Verità e salute contro le fake news: la salute corre un nuovo grande rischio, la cattiva informazione": è il titolo dell’iniziativa promossa da Federconsumatori Marche in collaborazione con Auser, Spi Cgil e Filcams Cgil Macerata, in programma domani (lunedì) a Camerino nella sala riunioni Rettorato Unicam (via A. D’Accorso). Al convegno, che avrà inizio alle 16, partecipano: Gianni Sagratini, direttore scuola di Scienze del Farmaco dei prodotti della salute, Università Camerino, Maria Teresa Carloni, Spi Cgil Macerata, Simone Salvucci, farmacista (Filcalms Cgil Macerata) e Mattia Benfatto, Federconsumatori.